İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 19:16
Proje okullari

Allah aşkına şu proje okullarına nasıl pat diye giren girebiliyor bunun yöntemi nedir nasıldır?


matemkogr
Şef
12 Mart 2024 19:52

Liyakat.. Mesleki gelişimin için ne yaptın? Branşınla ilgili kaç proje yazdın? Ulusal/Uluslararası kaç yarışmaya katıldın ?vs vs bakıyordur heralde proje okulların müdürleri.


wildwildwest
Şube Müdürü
12 Mart 2024 20:11

Yönetmelik çıkacak denilmişti ama hala ses yok. Bu arada mevcut proje okulu öğretmenlerinin süresi sanırım 2 sene uzatılmış. Bu sene atama yapılmayabilirmis.


Velocıraptor
Genel Müdür
12 Mart 2024 20:32

bu sene atama yok. elbette liyakat. öncelikle sendikal liyakat sonra gerisi gelir elbette.


wildwildwest
Şube Müdürü
12 Mart 2024 20:49

Hocam mevcut öğretmenlerin görev süresi 1 yıl mı uzadı yoksa 2 yıl mı?

Velocıraptor, 2 saat önce

bu sene atama yok. elbette liyakat. öncelikle sendikal liyakat sonra gerisi gelir elbette.


erolyilmaz
Aday Memur
12 Mart 2024 21:33

2 yıl.

wildwildwest, 2 saat önce

Hocam mevcut öğretmenlerin görev süresi 1 yıl mı uzadı yoksa 2 yıl mı?

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi itirazına yanıt gelmediYusuf Tekin istifa etmeli mi?Seçim görevi iptaline dairTezli yüksek lisans için çalışan öğretmene izin durumuRam da calisan ozel egitimci 34 bin mi aliryoksa ek ders alir 40 bin falan miBir sorum varBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisSeçim toplantısı için ek dersler yine kesilecek!Bilsemde öğretmen olmakArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyor

Sözlük

Facebook 3 Bi'molada iletilerin iç içe geçmesi sorunu 1 memurlar.net sözlük 5 Bugün olanlar 4 Cuf Cuf Hoca 1 balkonda semaver yakmak 5 argon 1 dostlar konağı 1 renklerin anlamı 2 Uber araçlar 3

Son Haberler

İmam camide kendini astıOrganize sanayi bölgelerinde 25 bin gence yeni istihdam kapısıTMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldıBakan Tunç: Art arda 17 seçimi kazanabilen başka bir lider, parti yokEşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?