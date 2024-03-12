Kendi Personellerine Eş Mazereti Tayinininde Sahip Çıkılmıyor.

Birçok kurum ile anlaşması olan bakanlık. Eş mazeretlerinde onay verirken. Pdc ye bakmıyor. Doluluğa bakmıyor. Eş durumu tayinlerini gerçekleştiriyor. Malesef kendi bünyesinde olan sağlık personellerinde sadece adıyla kalan mazeretli eş tayin başvurularında Pdc ye bakıyor. 1.yılı doldurunca başvurursun 3.yılı doldurursun başvurursun. Değişen bir şey olmuyor. Red. İller arası tayin yaparsın bu sefer arkandan eşin gelemez yine red. Aile birliği değilde ailenin düzeni nasıl bozulur. Çocuklar nasıl ayrı kalır. Böyle bir sistem var. Örneğin 4d sürekli işçi çakılı olanı gidemiyor, eşi yanına geliyor. Ne güzel tamam. Burda Pdc ye neden bakmıyorsun. Doluluğa neden bakmıyorsun burda hiçbirine takılmadan gidiyor.. hani Pdc nerde? Nasıl bir sistemdirki bu Pdc sağlıkçıların ailelerini mağdur ediyor. Aynı bakanlıktaki sağlıkçılara olan oluyor. Bu durum düzelmediği sürece şimdide, ilerdede birçok sağlıkçıyı mağdur edecek.