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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2024 19:54
PÖH Başvuru

Yeni Açılan Pöh Kadrosunda şartlar nedir süreç nasıl gider bulunmuş olduğumuz şehir değişir mi vs bilgisi olan abilerim ablalarım amirlerim yardımcı olur musunuz başvurmak için meslekte belli süre geçirmiş olmak vs gerekiyor mu ?


Fbgsbsk
Memur
12 Mart 2024 20:40

Amaan bosver pohu baksana herkes diken üstünde beninde cıkaracaklar mı diye. 10 yılı doldurunca komser veya mudur degilsen sana da bir bahane bulup cıkarırlar. Ne doguda verdigin mucadeleyi ne feto pisliginibtemizlemek için yaptıun mücadeleyi ne sınır otesinde yaptıklarını ne sınır içinde ne arkanda aileni bırakıp gittigin dıs görevleri ne yanıbasıbda sehit verdigin dostlarını ne yaralanmanı önemseyen olmuyor bir bahaneyle cıkarıverşyolar. Bosver


Keenann
Aday Memur
12 Mart 2024 20:42
o kadar mı ya içerde misiniz siz yani pöhte misiniz şu an
Fbgsbsk, 2 saat önce

Amaan bosver pohu baksana herkes diken üstünde beninde cıkaracaklar mı diye. 10 yılı doldurunca komser veya mudur degilsen sana da bir bahane bulup cıkarırlar. Ne doguda verdigin mucadeleyi ne feto pisliginibtemizlemek için yaptıun mücadeleyi ne sınır otesinde yaptıklarını ne sınır içinde ne arkanda aileni bırakıp gittigin dıs görevleri ne yanıbasıbda sehit verdigin dostlarını ne yaralanmanı önemseyen olmuyor bir bahaneyle cıkarıverşyolar. Bosver


Fbgsbsk
Memur
12 Mart 2024 20:49

Yok kardesim darbe gecesi fetonun pisliklerini temizlemek için cagırdılar gittik anam kalp krizi gecirdi hastabeye kaldırılmıs o gece ben ankaraya gittim. Orası bittikten sonra anamın yasını tuttum. Gittim hendek barikatta bircok arkadasımızı sehit verdik aynı sofrada oturdugumuz adamlar. 2.sarkımı yaptım 4 kere suriye gördüm 3 kere duvar gördüm. Nusaybin sur gecici görevlere gittim. Cocugumun hastaneye yatısı vardı adam yok diye izin alamadım olsun dedim hanım ilgilendi. Timdeki dostlarımla aglayarak ayrıldık diyebilirim ansızın cıkardılar tüm spor testlerini ve parkurları basarıyla gecmiştim hiçbir sebep belirtmeden cogumuzun cıkısını verdiler ne yerdeyiz ne gökte gunlerdir. Bu meslek için cani gönülden emek etmiş sosyal medya sovu olarak gormedik diye meslegimizi cıkardılar tabi benim gibi cok var kendi adıma konustum sadece eminim benim gibi işini severek yapan arkadasım coktur ama haketmedik bu akıbeti

Keenann, 2 saat önce
o kadar mı ya içerde misiniz siz yani pöhte misiniz şu an

Gktrk61
Aday Memur
12 Mart 2024 21:11

A dan Z ye katılıyorum..

Fbgsbsk, 2 saat önce

Yok kardesim darbe gecesi fetonun pisliklerini temizlemek için cagırdılar gittik anam kalp krizi gecirdi hastabeye kaldırılmıs o gece ben ankaraya gittim. Orası bittikten sonra anamın yasını tuttum. Gittim hendek barikatta bircok arkadasımızı sehit verdik aynı sofrada oturdugumuz adamlar. 2.sarkımı yaptım 4 kere suriye gördüm 3 kere duvar gördüm. Nusaybin sur gecici görevlere gittim. Cocugumun hastaneye yatısı vardı adam yok diye izin alamadım olsun dedim hanım ilgilendi. Timdeki dostlarımla aglayarak ayrıldık diyebilirim ansızın cıkardılar tüm spor testlerini ve parkurları basarıyla gecmiştim hiçbir sebep belirtmeden cogumuzun cıkısını verdiler ne yerdeyiz ne gökte gunlerdir. Bu meslek için cani gönülden emek etmiş sosyal medya sovu olarak gormedik diye meslegimizi cıkardılar tabi benim gibi cok var kendi adıma konustum sadece eminim benim gibi işini severek yapan arkadasım coktur ama haketmedik bu akıbeti


Keenann
Aday Memur
12 Mart 2024 21:19
branş olarak pöhten mi çıkarıldınız yoksa meslekten komple mi çıkarıldınız o kısmı anlamadım
Fbgsbsk, 2 saat önce

Yok kardesim darbe gecesi fetonun pisliklerini temizlemek için cagırdılar gittik anam kalp krizi gecirdi hastabeye kaldırılmıs o gece ben ankaraya gittim. Orası bittikten sonra anamın yasını tuttum. Gittim hendek barikatta bircok arkadasımızı sehit verdik aynı sofrada oturdugumuz adamlar. 2.sarkımı yaptım 4 kere suriye gördüm 3 kere duvar gördüm. Nusaybin sur gecici görevlere gittim. Cocugumun hastaneye yatısı vardı adam yok diye izin alamadım olsun dedim hanım ilgilendi. Timdeki dostlarımla aglayarak ayrıldık diyebilirim ansızın cıkardılar tüm spor testlerini ve parkurları basarıyla gecmiştim hiçbir sebep belirtmeden cogumuzun cıkısını verdiler ne yerdeyiz ne gökte gunlerdir. Bu meslek için cani gönülden emek etmiş sosyal medya sovu olarak gormedik diye meslegimizi cıkardılar tabi benim gibi cok var kendi adıma konustum sadece eminim benim gibi işini severek yapan arkadasım coktur ama haketmedik bu akıbeti

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