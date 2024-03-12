Gıyabında tayin

arkadaşlar yükselme sınavı ile başka bir ile atandım ama şu an raporlu olduğum için yeni görev yerime başlayamıyorum, şu anki görev yaptığım kurumda ben olmadan ayrılışımın yapılamayacağını söylüyor. uzun bir süre daha raporluyım. sizce ne yapmam lazım?

arkadaşlar yükselme sınavı ile başka bir ile atandım ama şu an raporlu olduğum için yeni görev yerime başlayamıyorum, şu anki görev yaptığım kurumda ben olmadan ayrılışımın yapılamayacağını söylüyor. uzun bir süre daha raporluyım. sizce ne yapmam lazım?