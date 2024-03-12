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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 21:27
Gorevde yukselme eş durumu

Görevde yükselme sınavıni kazandım ama eş durumuyla ilgili bı konum var arkadaşlar , eşim en son 2019 yılında çocuk olunca işten ayrildi o günden 1624 gün prim girişi var yani 4 yıldır başka bı yerde çalışmadı ama şuanda 1 aydır başka bı iş yerinde çalışıyor bu tercih zamanı eşimin gecmis sigorta durumunu kullanabilir miyim kendi şehrimde kalabilir miyim yani

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