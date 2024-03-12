Bilsem branş öğretmenlerinin ders saatleri

çoğu bilsem müdürü öğretmenlerini umursamaz bile..Çünkü siz o üstün yetenekli öğrencilerin tırnağı olamazsınız!! Onlara hizmet etmeniz gerekirken ders programı istemek ne haddinize!!..Müdür önceden size he dese bile atama olduktan sonra nasılsa kucağıma düştü deyip kabul etmeyebilir burasını da düşünün..Bizim burdaki bilsem hep boş arkadaş.. 10 yıldır bir bilsem dolmaz mı.Üstelik ilde bine yakın depo öğretmen var.Neden dolmuyor çünkü müdür için öğretmenler en en sonda.Köle olarak görüyor onları..

çoğu bilsem müdürü öğretmenlerini umursamaz bile..Çünkü siz o üstün yetenekli öğrencilerin tırnağı olamazsınız!! Onlara hizmet etmeniz gerekirken ders programı istemek ne haddinize!!..Müdür önceden size he dese bile atama olduktan sonra nasılsa kucağıma düştü deyip kabul etmeyebilir burasını da düşünün..Bizim burdaki bilsem hep boş arkadaş.. 10 yıldır bir bilsem dolmaz mı.Üstelik ilde bine yakın depo öğretmen var.Neden dolmuyor çünkü müdür için öğretmenler en en sonda.Köle olarak görüyor onları..