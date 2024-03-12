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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 22:46
Bilsem branş öğretmenlerinin ders saatleri

Herkese merhaba. ben müzik alanında bilsem?e başvurmayı düşünüyorum. toplam öğrenci sayısı 30 civarı olsa da müzik alanında öğrenci hiç olmayan veya birkaç tane olan okulları düşünüyorum. bu kurumlarda haftalık ders saati tahmini kaç olur? haftada kaç gün dersim olur? eşim hamile olduğu için bazı sebeplerden yanında durmam gerekiyor. bu yüzden haftada 3 gün gibi bir program istiyorum. bir de atölye falan açmak için idareciler baskı yaparlar mı? Çok teşekkür ederim.


jamett
Şef
13 Mart 2024 06:02
tercih edeceğiniz bilsem müdürleri ile önceden konuşun. muhtemelen kabul etmeyeceklerdir.

resmiplaka
Memur
13 Mart 2024 11:16

Dediğiniz pek mümkün olmayabilir çünkü sınıf düzeni defil atölye düzeni olduğu için ogrenci başkasından çıkıp size gelecek sizden çıkıp başkasına gidecek. Zaten akşamları dersler haliyle 4-5 de ancak derslerinizi dağıtabilirsiniz. Kaldı ki cumartesi mesaisini de unutmayın


resmiplaka
Memur
13 Mart 2024 11:17

4-5 günde

resmiplaka, 3 saat önce

Dediğiniz pek mümkün olmayabilir çünkü sınıf düzeni defil atölye düzeni olduğu için ogrenci başkasından çıkıp size gelecek sizden çıkıp başkasına gidecek. Zaten akşamları dersler haliyle 4-5 de ancak derslerinizi dağıtabilirsiniz. Kaldı ki cumartesi mesaisini de unutmayın


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Mart 2024 11:55

Genel yetenek alanında öğrenci velisi olduğum Manisa-Kula'yı tercih edebilirsiniz. Öğrenci sayısı az ve ders programı öğretmen ve öğrenciler için en uygun şekilde ayarlanıyor. Bina olarak da çok iyi bir altyapıya sahip.

https://kulabilsem.meb.k12.tr/


crabnet355
Müsteşar
13 Mart 2024 12:21
çoğu bilsem müdürü öğretmenlerini umursamaz bile..Çünkü siz o üstün yetenekli öğrencilerin tırnağı olamazsınız!! Onlara hizmet etmeniz gerekirken ders programı istemek ne haddinize!!..Müdür önceden size he dese bile atama olduktan sonra nasılsa kucağıma düştü deyip kabul etmeyebilir burasını da düşünün..Bizim burdaki bilsem hep boş arkadaş.. 10 yıldır bir bilsem dolmaz mı.Üstelik ilde bine yakın depo öğretmen var.Neden dolmuyor çünkü müdür için öğretmenler en en sonda.Köle olarak görüyor onları..
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