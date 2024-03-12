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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2024 22:50
Zimmet

Arkadaşlar yok mu sağlık bakanlığından bi haber alabilen zimmete ne zaman düşeceğiz sonuçlar erken açıklandığına göre çok da gecikmezler gibi geliyor bana????


Kpsbirincisi
Genel Müdür
13 Mart 2024 11:28

Bayramdan önceki hafta


Rose nurse
Aday Memur
13 Mart 2024 13:38

Peki zimmete düştükten sonra ne kadar süre içinde göreve başlamak lazım ?

Toplam 2 mesaj

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