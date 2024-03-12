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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mart 2024 23:47
Öğretmen ögretmenin dostu degil

evet öğretmen öğretmenin dostu degil mesleki birlik şöyle dursun okullar genelde gruplaşma gerginlik iletişim sorunu .. Neden bizler toplumda bilinçli insan yetiştirenler olarak neden en temel sorunlardan biri bu.. Ben de dahil duyumlar gördüklerim bıktırdı.. öğrenci veli idare derken birde meslektaşlarımız ile olan sıkıntılar egolar ..


Memleketinogretmeni
Şef
13 Mart 2024 01:57

Bu konuları burada yazınca yazanı bertaraf etmeye çalışan bir grup da var.Doluşurlar eksileri basarlar ardından seni haksız duruma sokacak yorumları da döşerler.O yorumları okuyan aklı kıtlar da senin dediğinden çok onların dediğine ikna olup onları destekler.Burada sadece o grubun istediği konular konuşulmalı çünkü.Para pul kıdem bilmem ne.


denizogretmen80
Aday Memur
13 Mart 2024 08:02
herşey ortada ben KENDİ SAHSİ FİKRİMİ YAZDİM LİNC EDEN EDER AMA GERÇEKLER EN GERCEGİM... KATİLANLAR DA O HALDE DESTEK CİKSİN.. KARSİ ÇIKAN KİTLE ZATEN OGRETMENDEN YANA DEGİL DEMEK Kİ..
Memleketinogretmeni, Bugün

Bu konuları burada yazınca yazanı bertaraf etmeye çalışan bir grup da var.Doluşurlar eksileri basarlar ardından seni haksız duruma sokacak yorumları da döşerler.O yorumları okuyan aklı kıtlar da senin dediğinden çok onların dediğine ikna olup onları destekler.Burada sadece o grubun istediği konular konuşulmalı çünkü.Para pul kıdem bilmem ne.

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