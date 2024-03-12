Öğretmen ögretmenin dostu degil

herşey ortada ben KENDİ SAHSİ FİKRİMİ YAZDİM LİNC EDEN EDER AMA GERÇEKLER EN GERCEGİM... KATİLANLAR DA O HALDE DESTEK CİKSİN.. KARSİ ÇIKAN KİTLE ZATEN OGRETMENDEN YANA DEGİL DEMEK Kİ..

herşey ortada ben KENDİ SAHSİ FİKRİMİ YAZDİM LİNC EDEN EDER AMA GERÇEKLER EN GERCEGİM... KATİLANLAR DA O HALDE DESTEK CİKSİN.. KARSİ ÇIKAN KİTLE ZATEN OGRETMENDEN YANA DEGİL DEMEK Kİ..