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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Mart 2024 00:08
EKPSS nakil tayin

Ekpssden bir üniversiteye atandım nakil süreci nasıl oluyor tecrübe etmiş birisi varmı aranızda %73 engelli raporum var


darkkinght
Memur
13 Mart 2024 11:33

Üniversite ve beledye çakılı oluyor

Toplam 1 mesaj

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