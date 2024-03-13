İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
13 Mart 2024 00:14
Valilik ve Kaymakamlıklarda kılık kıyafet ve saç sakal esnekliği varmı.

Valilik ve Kaymakamlıklarda kılık kıyafet ve saç sakal esnekliği varmı.

selam valilik veya kaymakamlık bünyesinde teknik hizmetler sınıfında tekniker mühendis olarak görev yapan arkadaşlar kılık kıyafet saç ve sakal esnekliği varmı cevap verebilirseniz sevinirim birde oğle yemeği çıkıyormu teknık personelim belediyeden Valilik yada kaymakamlık bunyesıne geçiş yapmayı dusunuyorum artıları eksileri nedır çalışma kosulları nasıldır yardımcı olursanız sevınırım tesekkur ederı.

Çok Yazılan Konular

güvenlik soruşturması ne kadar sürüyortarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var mitarim bakanligi 2024 subat arsiv arastirmasitarim bakanligi destek temizlik personeli maasi ne kadartarim bakanligi son 2 3 yil icinde atanan var mi arsiv sorusturmasi ne kadar suruyorTarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sözlü mülakatıTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)tarım bakanlığı hizmet puanıMaaş Mutemedi Kefalaet Ücretlerin Geri Ödenmesisoru

Sözlük

fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 4 Saltaş 1 şu an çalan şarkı 5 sözlüğü protesto etmek 13 Oruçluyken aşırı sinirli olan kişi 2 yengeç burcu kadını 3 Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor olması 3 bugün en beğenilen iletiler 2 Adolf Hitler 2 Facebook 4

Son Haberler

Çiftçilere destek ödemesi cuma günü hesaplarda olacakMilli Eğitim Şürası Yönergesi yayımlandıDMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklamasıTBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildiMerkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?