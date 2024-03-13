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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 00:19
Yönetici Görevlendirmede Tezsiz Yüksek Lisans ikilemi

Değerli hocalarım biliyorsunuz yöneticilik atama yönetmeliği değişti. Tezsiz ve tezli yüksek lisanslarda ya kendi alanında ya da eğitim yönetimi alanında yapılmış olma şartı getirildi. Ben hali hazırda eğitim programları ve öğretimi alanında tezsiz y.lisans yapıyorum. Sizlerde veya çevrenizde bu alandan mezun olup, puan alabilen var mı? İnternette ikiye bölünülmüş bir durum var, teyit etmek elzem gibi duruyor.

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