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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 01:27
4b den 45a ya atanıp gitmemek

Merhaba. Sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Sağlık bakanlığına unvanımdan atandım ama yanlış tercih yapmışım gidemeyeceğim. Mevcut işimle ilgili bir yaptırımı olur mu??


Gulce0
Aday Memur
13 Mart 2024 07:21

Bilgisi olan cevap verebilir mi

Toplam 1 mesaj

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