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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 01:29
4b den 45a ya atanıp gitmemek

Merhaba. Sözleşmeli büro personeli iken Unvana atanıp gitmemenin cezası var mı? Yanlış tercih yaptığım için gidemeyeceğim. Mevcut işimle ilgili bir sorun olur mu


Gulce0
Aday Memur
13 Mart 2024 08:23

Bilgisi olan cevap verebilir mi

Toplam 1 mesaj

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