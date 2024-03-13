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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2024 01:39
Eş durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Nişanlım istanbula atandı hemşire. Bende tokat ilinde hemşirelik yapmaktayım. Sözleşmeli personelim. Seneye nikah kıyıp eş durumu için başvuracağız. Tokat'ta birleşmemiz kolay mıdır? Nasıl bir yol izlemeliyiz.

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