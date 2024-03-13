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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mart 2024 02:26
Jandarma Astsubaylık

Askeri öğrenciydim jandarma astsubaylıktan istifa ettim intibak eğitiminde.Sİgorta girişim gözüküyor.Ben memur muydum sorum budur ikinci sorum memurlukta iki istifa hakkı varsa bir defa istifa etmiş mi sayıldım .

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