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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2024 04:36
Alt Bölge Tayini Olumlu Olup Gitmemek

Merhaba arkadaşlar.

Alt bölge tayini olumlu oldu fakat ailevi sebeplerle gitmekten vazgeçtik diyelim. Çalıştığım kurumla ilişik kesmezsem otomatik olarak tayinim iptal olur mu ? Veya tayinin iptali için ne yapmak gerekir.

Teşekkürler.


Tibse
Aday Memur
13 Mart 2024 09:07

Çalıştığın kurumun özlük birimine dilekçe verebilirsin ama vermesen de otomatik iptal oluyor dediler bana. Sen de bi sor istersen özlüğe

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