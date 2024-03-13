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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 07:39
Meslekten ihraç

yi günler

Benim sorum;sözleşmeli personelken 2021 yılı temmuz ayında hakkımda soruşturma açıldı "adliye personeliyim ve mart ayında tebligat ücretlerini kaybettiğim için 50 gün sokra parayı toplayıp yatırdım acak hakkımda zimmet suçundan ihraç istemli soruşturma açıldı."

2023 ocak ayında personel soruşturma bürosu verdiği karar da sözleşmeli olduğum için karar vermeye yetkili olmadıklarını bildirdi

Ancak 2023 ekim ayında disiplin büronun ocak ayındaki kararını gerekçe göstererek ihraç edildim.

Soruşturma 2 yıl geçtikten 3 ay sonra karara bağlandı itiraz için idare mahkemesine başvurdum emsal karar olarak bu suna bileceğim karar varmı acaba...


Policeofficerr
Aday Memur
13 Mart 2024 13:44

Dava açtınızmı özelden

Toplam 1 mesaj

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