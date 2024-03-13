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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


13 Mart 2024 08:09
POMEM öğrencilerin yaş ortalaması?

Sevgili arkadaşlar POMEM de eğitim gören öğrencilerin yaş ortalamalari sizin gözlemlerinizce kaç, eğer POMEM kazanırsam inşaAllah yaşım 27 olacak bu meslek için geç bir yaş mı?

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