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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 08:20
Yüksek lisans hakkında

ikinci kez tezsiz yüksek lisans yapmanın kadrolu öğretmene artısı var mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Mart 2024 08:25

:)) yok


Eftelya2525
Aday Memur
13 Mart 2024 08:32
pratik oluyor bitirmek :)) belki ilerde bi artısı olur hocam, net miyiz kesin mi yok bi artısı :D
SorunCevaplayıN, 6 saat önce

:)) yok


yeniüye.00
Aday Memur
13 Mart 2024 08:59

kesin yok


Eftelya2525
Aday Memur
13 Mart 2024 09:14
:((
yeniüye.00, 5 saat önce

kesin yok


Pratik Hoca
Aday Memur
13 Mart 2024 09:21

Hocam ikinci kez yapacağınıza tezliye çevirsenize işi belki devamında doktora belliki zamanınızda va


Eftelya2525
Aday Memur
13 Mart 2024 10:36
hocam tezliye kaydım var ama motivasyonum yok. çünkü yüz yüze dersler ve devam zorunluluğu var ben boş vaktimi kendime ayırmak istiyorum..tezsiz online ders ve hoşuma gitti acaba bir adet daha okursam malum her an her şey değişiyor bu sistemde diye bi sorayım dedim hocam..
Pratik Hoca, 5 saat önce

Hocam ikinci kez yapacağınıza tezliye çevirsenize işi belki devamında doktora belliki zamanınızda va

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