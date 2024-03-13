Egm personeli - sivil uygulama hakkında

Olay, muhatap kişinin özel hayatı ile ilgili içerikler de barındıracağından giriş kısmını o yönde çok deyatlandırmadım. Ancak şunu ekleyeyim; yürüyen merdivende o yukarı, ben aşağı indiğim esnada yan yana geldiğimiz pozisyonda bir olaydan dolayı telefonla ilgilenmeyi bırakıp gayri ihtiyari bakıştık. daha sonra dik bakışlarını sürdürdüğünü ikinci kez göz ucuyla kontrol ettiğimde fark ettim. Beyefendi beni sivil bir vatandaş olarak hırpalamayı düşünerek üzerime geldi. Olay esnasında kimliğimi ibraz ettikten sonra itiş kakış yaşanmadı. Hatta söylenerek uzaklaştı. Asıl soru şu olabilir; Sivil vatandaş olsam ben de haklı olabilir miydim ? Bey efendi tavrını sürdürmeye devam etmiş olacaktı. Beni dinlemeyi, o zaman da birileri sözde de olsa düşünmüş olacak mıydı ? İyi niyetiniz için teşekkür ederim.

Olay, muhatap kişinin özel hayatı ile ilgili içerikler de barındıracağından giriş kısmını o yönde çok deyatlandırmadım. Ancak şunu ekleyeyim; yürüyen merdivende o yukarı, ben aşağı indiğim esnada yan yana geldiğimiz pozisyonda bir olaydan dolayı telefonla ilgilenmeyi bırakıp gayri ihtiyari bakıştık. daha sonra dik bakışlarını sürdürdüğünü ikinci kez göz ucuyla kontrol ettiğimde fark ettim. Beyefendi beni sivil bir vatandaş olarak hırpalamayı düşünerek üzerime geldi. Olay esnasında kimliğimi ibraz ettikten sonra itiş kakış yaşanmadı. Hatta söylenerek uzaklaştı. Asıl soru şu olabilir; Sivil vatandaş olsam ben de haklı olabilir miydim ? Bey efendi tavrını sürdürmeye devam etmiş olacaktı. Beni dinlemeyi, o zaman da birileri sözde de olsa düşünmüş olacak mıydı ? İyi niyetiniz için teşekkür ederim.

Gebeskaplumbagaa, 3 saat önce seni dinlesem sen haklısın derim, onu dinlesem o haklı derim. boş muhabbetler