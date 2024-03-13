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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 08:35
Egm personeli - sivil uygulama hakkında

Selamlar, 12.03.2024 tarihinde ve 17:10 saatinde, MetroPort avm'de (İstanbul/Bahçeşehir) polis olduğunu iddia eden sivil giyimli bir vatandaş tarafından, "ne bakıyorsun, önüne bak" ikazı ile durduruldum. Beyefendi gittiği yönün tersinde yürüyen merdivende olmama rağmen bağırır ve koşar şekilde geri dönmüş ve tabiri caiz ise üzerime yürümüştür. İnfaz Koruma Memuru olduğumu kendisine belirtip, kimliğimi ibraz ettikten sonra oradan selametle ayrılmak istedim. Ancak beyefendi beni itikleyerek, "ben asayiş memuruyum her yer görev alanım. Alt tarafı İnfaz Korumasın ve burası senin görev alanın değil." söylemlerinde bulunmuştur. Kendisine, görev alanım olduğuna dair bir söylemim olmamasına rağmen insanların içerisinde, kimliğimi ibraz ederek devlet memurluğunu temsile başladığım sırada, memurluk onurumu incitici bu yaklaşımdan rahatsızlık duydum. Astlık, üstlük durumumuzun olmadığını, emirli yaklaşımda bulunmamasını kendisinden rica ettim. Tüm bu olay AVM kameralarının önünde yaşanmıştır. Herhangi bir suç üstü, suçlanma, aranma gibi durumumun olmaması ve kimliğimi ibraz etmeme rağmen GBT uygulaması yapılmasına karşı durmayacağımı, gerekirse kendisinin de amirlerinin de gelip GBT yapabileceğini iletmem üzerine beyefendi olay yerini, herhangi bir iddiam ve söylemim olmamasına rağmen "Ramazan ramazan asabımı bozma, savcılıkla iş çözersiniz, sizler böylesiniz" hakaretleri ederek terk etmiştir. Konuyu asayiş birimleri ile çözmek istesem de herhangi iletişim kuramadım. Bu tip durumlarda iç işleyişiniz nedir ? Konuyu, Savcılarımızla paylaşıp, bahse konu memur arkadaşın hayatına etki edecek bir soruşturma ile takip etmek istemiyorum. Amirlerinin gerekli incelemeyi yapıp ikaz etmesi için nasıl bir yol izlemek gerekir ? Selam ile.


ademadem11
Aday Memur
13 Mart 2024 08:57
İdari yönden soruşturma geçirmesini istiyorsan cimere bile yazman yeterlidir. Ama polis memuru resmi görevde değilse kimlik tespiti yapılamayıp şahıs tespit edilemediğinden olay kapanabilir. Tehdit hakaret tarzı adli soruşturma başlatmak istiyorsan da karakol ya da savcılığa başvurabilirsin

memuraday-y
Şef
13 Mart 2024 10:57

Kameraların önünde yaşandı demişsin hemen şikayet edersen o görevini kötüye kullanan kişi ceza da alır muhtemelen. Ayrıca öyle sen infaz koruma olduğun için Savcılıkla işi çözersin gibi söylemlerini de art niyetli buluyorum çünkü kendisi de muhtemelen polis olduğu için polislik adını kullanarak iş çözdüğünden eminim. Adli ve idari anlamda işlem yapılmasını istiyorsan polis merkezinden veya Savcılıktan bizzat müracaat edebilirsin. Böyle tiplerin bi kendine gelmesi lazım bence.


xLmx
Şef
13 Mart 2024 11:11
kesin tam olarak böyle olmuştur:)

M Şamil
13 Mart 2024 11:18
Bir devlet memurunun, devleti temsili 7/24'dür. Tahmin ettiğiniz kadarıyla muhatap kalmanız ve Vakarlı duruşunuzdan ödün vermemeniz dileğiyle.
xLmx, 3 saat önce
kesin tam olarak böyle olmuştur:)

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Mart 2024 11:19
seni dinlesem sen haklısın derim, onu dinlesem o haklı derim. boş muhabbetler

M Şamil
13 Mart 2024 11:54
Olay, muhatap kişinin özel hayatı ile ilgili içerikler de barındıracağından giriş kısmını o yönde çok deyatlandırmadım. Ancak şunu ekleyeyim; yürüyen merdivende o yukarı, ben aşağı indiğim esnada yan yana geldiğimiz pozisyonda bir olaydan dolayı telefonla ilgilenmeyi bırakıp gayri ihtiyari bakıştık. daha sonra dik bakışlarını sürdürdüğünü ikinci kez göz ucuyla kontrol ettiğimde fark ettim. Beyefendi beni sivil bir vatandaş olarak hırpalamayı düşünerek üzerime geldi. Olay esnasında kimliğimi ibraz ettikten sonra itiş kakış yaşanmadı. Hatta söylenerek uzaklaştı. Asıl soru şu olabilir; Sivil vatandaş olsam ben de haklı olabilir miydim ? Bey efendi tavrını sürdürmeye devam etmiş olacaktı. Beni dinlemeyi, o zaman da birileri sözde de olsa düşünmüş olacak mıydı ? İyi niyetiniz için teşekkür ederim.
Gebeskaplumbagaa, 3 saat önce
seni dinlesem sen haklısın derim, onu dinlesem o haklı derim. boş muhabbetler

Devürürüm
Aday Memur
13 Mart 2024 13:36

Birde polis arkadaştan dinlemek gerekir.

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