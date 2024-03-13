Egm personeli - sivil uygulama hakkında

Selamlar, 12.03.2024 tarihinde ve 17:10 saatinde, MetroPort avm'de (İstanbul/Bahçeşehir) polis olduğunu iddia eden sivil giyimli bir vatandaş tarafından, "ne bakıyorsun, önüne bak" ikazı ile durduruldum. Beyefendi gittiği yönün tersinde yürüyen merdivende olmama rağmen bağırır ve koşar şekilde geri dönmüş ve tabiri caiz ise üzerime yürümüştür. İnfaz Koruma Memuru olduğumu kendisine belirtip, kimliğimi ibraz ettikten sonra oradan selametle ayrılmak istedim. Ancak beyefendi beni itikleyerek, "ben asayiş memuruyum her yer görev alanım. Alt tarafı İnfaz Korumasın ve burası senin görev alanın değil." söylemlerinde bulunmuştur. Kendisine, görev alanım olduğuna dair bir söylemim olmamasına rağmen insanların içerisinde, kimliğimi ibraz ederek devlet memurluğunu temsile başladığım sırada, memurluk onurumu incitici bu yaklaşımdan rahatsızlık duydum. Astlık, üstlük durumumuzun olmadığını, emirli yaklaşımda bulunmamasını kendisinden rica ettim. Tüm bu olay AVM kameralarının önünde yaşanmıştır. Herhangi bir suç üstü, suçlanma, aranma gibi durumumun olmaması ve kimliğimi ibraz etmeme rağmen GBT uygulaması yapılmasına karşı durmayacağımı, gerekirse kendisinin de amirlerinin de gelip GBT yapabileceğini iletmem üzerine beyefendi olay yerini, herhangi bir iddiam ve söylemim olmamasına rağmen "Ramazan ramazan asabımı bozma, savcılıkla iş çözersiniz, sizler böylesiniz" hakaretleri ederek terk etmiştir. Konuyu asayiş birimleri ile çözmek istesem de herhangi iletişim kuramadım. Bu tip durumlarda iç işleyişiniz nedir ? Konuyu, Savcılarımızla paylaşıp, bahse konu memur arkadaşın hayatına etki edecek bir soruşturma ile takip etmek istemiyorum. Amirlerinin gerekli incelemeyi yapıp ikaz etmesi için nasıl bir yol izlemek gerekir ? Selam ile.
Selamlar, 12.03.2024 tarihinde ve 17:10 saatinde, MetroPort avm'de (İstanbul/Bahçeşehir) polis olduğunu iddia eden sivil giyimli bir vatandaş tarafından, "ne bakıyorsun, önüne bak" ikazı ile durduruldum. Beyefendi gittiği yönün tersinde yürüyen merdivende olmama rağmen bağırır ve koşar şekilde geri dönmüş ve tabiri caiz ise üzerime yürümüştür. İnfaz Koruma Memuru olduğumu kendisine belirtip, kimliğimi ibraz ettikten sonra oradan selametle ayrılmak istedim. Ancak beyefendi beni itikleyerek, "ben asayiş memuruyum her yer görev alanım. Alt tarafı İnfaz Korumasın ve burası senin görev alanın değil." söylemlerinde bulunmuştur. Kendisine, görev alanım olduğuna dair bir söylemim olmamasına rağmen insanların içerisinde, kimliğimi ibraz ederek devlet memurluğunu temsile başladığım sırada, memurluk onurumu incitici bu yaklaşımdan rahatsızlık duydum. Astlık, üstlük durumumuzun olmadığını, emirli yaklaşımda bulunmamasını kendisinden rica ettim. Tüm bu olay AVM kameralarının önünde yaşanmıştır. Herhangi bir suç üstü, suçlanma, aranma gibi durumumun olmaması ve kimliğimi ibraz etmeme rağmen GBT uygulaması yapılmasına karşı durmayacağımı, gerekirse kendisinin de amirlerinin de gelip GBT yapabileceğini iletmem üzerine beyefendi olay yerini, herhangi bir iddiam ve söylemim olmamasına rağmen "Ramazan ramazan asabımı bozma, savcılıkla iş çözersiniz, sizler böylesiniz" hakaretleri ederek terk etmiştir. Konuyu asayiş birimleri ile çözmek istesem de herhangi iletişim kuramadım. Bu tip durumlarda iç işleyişiniz nedir ? Konuyu, Savcılarımızla paylaşıp, bahse konu memur arkadaşın hayatına etki edecek bir soruşturma ile takip etmek istemiyorum. Amirlerinin gerekli incelemeyi yapıp ikaz etmesi için nasıl bir yol izlemek gerekir ? Selam ile.