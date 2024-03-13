tarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var mi

Haziran'ı bulur dedik! Ama dinleyen yok. Sonra orası bakkal mehmet efendi mi! Koskoca bakanlık. iş ilanı gibi iş başı da topluca yapılır. Ne kadar geç iş başı yapılırsa, bütçeye o kadar az yük gelecek.

Haziran'ı bulur dedik! Ama dinleyen yok. Sonra orası bakkal mehmet efendi mi! Koskoca bakanlık. iş ilanı gibi iş başı da topluca yapılır. Ne kadar geç iş başı yapılırsa, bütçeye o kadar az yük gelecek.