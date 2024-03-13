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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 08:55
tarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var mi

TARIM BAKANLIĞI ARŞİV ARAŞTIRMASI AÇIKLANAN ÇAĞIRILAN VAR MI


Bozkurtbakışlı
Memur
13 Mart 2024 09:29
Haziran'ı bulur dedik! Ama dinleyen yok. Sonra orası bakkal mehmet efendi mi! Koskoca bakanlık. iş ilanı gibi iş başı da topluca yapılır. Ne kadar geç iş başı yapılırsa, bütçeye o kadar az yük gelecek.

MEHMET ALİ Görüm
Aday Memur
13 Mart 2024 09:35

3 ay sürmez akıl fikir versin sana Allah

Bozkurtbakışlı, 5 saat önce
Haziran'ı bulur dedik! Ama dinleyen yok. Sonra orası bakkal mehmet efendi mi! Koskoca bakanlık. iş ilanı gibi iş başı da topluca yapılır. Ne kadar geç iş başı yapılırsa, bütçeye o kadar az yük gelecek.

Bozkurtbakışlı
Memur
13 Mart 2024 09:37
Halep oradaysa, arşın burada... Bi iş buluş, canın sıkılmasın.
MEHMET ALİ Görüm, 5 saat önce

3 ay sürmez akıl fikir versin sana Allah


Bozkurtbakışlı
Memur
13 Mart 2024 09:49
Arşiv araştırması biter birmez iş başı yapacaksın diye! Bakanla protokol mü imzaladın. Arşiv araştırması bir sürecin parçası. Önemli olan iş başı yapılacak tarih.
MEHMET ALİ Görüm, 5 saat önce

3 ay sürmez akıl fikir versin sana Allah


MEHMET ALİ Görüm
Aday Memur
13 Mart 2024 09:55

40 gün anca sürer

Bozkurtbakışlı, 4 saat önce
Arşiv araştırması biter birmez iş başı yapacaksın diye! Bakanla protokol mü imzaladın. Arşiv araştırması bir sürecin parçası. Önemli olan iş başı yapılacak tarih.
Toplam 5 mesaj

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