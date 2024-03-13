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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 09:06
becayis

2008.dönem (yeni) sözleşmeli İNFAZ KORUMA personelim. Becayiş hakkımız var mıdır ? Var ise İstanbul Maltepe verilir. Samsun / Giresun / Trabzon alınır. İstanbul'a gelecek personelin tutacağı ev için; becayiş yaptığımız ilde tutacağım evin kirası ile aynı olacak şekilde, kendi dairemi verebilirim. ilgilenen arkadaşlarımızla görüşmek isterim. Sevgiler, Saygılar.

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