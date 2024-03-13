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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 09:26
Müfredat değişikliği

Hocalarım yeni müfredat hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu-olumsuz düşüncelerinizi branş belirterek yazabilir misiniz?

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Sözlük

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