Müfredat değişikliği

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Seçim görevi itirazına yanıt gelmediÖğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu" yayımlandı.Seçim görevi iptaline dairYusuf Tekin istifa etmeli mi?Proje okullariRam da calisan ozel egitimci 34 bin mi aliryoksa ek ders alir 40 bin falan miBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisBir sorum varBilsemde öğretmen olmak
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?