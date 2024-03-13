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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 09:40
Başka kuruma geçerken yıllık izinler yanar mı?

Adliye kadrolu mübaşirim.Sağlik bakanliğına atamam gerçekleşti yeni.Sözleşmeli olucam sağlık bakanliğında.Şu an 40 güne yakın yıllık iznim var.Bu izinler yanar mı? Oraya mı geçecek? Hepsi mi geçer?


Karayka
Memur
13 Mart 2024 11:25

40 gün izninin 20 gününü mutlaka kullan,..yeni kurumunda 20 gün tanımlanıyor çünkü


Resennn
Aday Memur
13 Mart 2024 11:46

Kadrolu olmama rağmen yine de 20 gün tanımlanıyor demek anladım tamam sağ ol :)

Karayka, 3 saat önce

40 gün izninin 20 gününü mutlaka kullan,..yeni kurumunda 20 gün tanımlanıyor çünkü

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