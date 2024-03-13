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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 10:33
Belediyeden Belediyeye Muvafakatname ile Geçiş

Değerli üyeler merhaba, bir belediyeden diğer belediyeye geçmek için başvuru dilekçesi vermeden önce geçilmek istenilen belediyede boş kadro var mıdır diye araştırılmalı mıdır ve bunu nasıl öğrenebiliriz bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

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