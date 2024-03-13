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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 11:02
4A Kadrolu Memurluktan 4B Sözleşmeli Mühendisliğe Geçişte İzin Haklarım Devreder mi?

4A Kadrolu Memur olarak bir Bakanlıkta çalışmaktayım. Geçen yıldan 10 gün, bu yıldan ise 20 gün yani toplamda 30 gün yıllık izin hakkım var. 4B Sözleşmeli Mühendis olarak başka bir Bakanlığa atanma durumum var. Eğer atanırsam izin haklarım devrolur mu? Olmayacaksa atandığım yerde izin hakkına direkt sahip olabilir miyim yoksa 1 yıl beklemem gerekir mi?

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