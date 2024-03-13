Bakanlıkların "Kurum ihtiyacı" dedikleri fiyasko

Şu, ihtiyaca göre personel alımının doğru olmadığı konusu üzerinde durmak istiyorum.

İhtiyaca göre alım demek biz bu işi şu kadar kişiyle yönetebiliriz.Yapilacak iş için şu kadar vasıflı kişiye ihtiyacımiz var demek.Suan rakamlara bakarsak ihtiyaçtan değilde şovdan alım söz konusu.1-2 kişilik fazla alım bile devlet için gider.Alim sayılarına bakın 1071 gibi sembolik bir sayı.Ihtiyacin tam olarak 1071 olmadığını en kötü tarih bilen birisi bile anlar.Alinacak 1 kişi bile ekonomik yük olabiliyorken bu sayıyı Malazgirt zaferi tarihine bağlamanin ihtiyaçtan olmadığı açık.Bir de 4250 kişilik MEB alımına bakalım.Bunca zaman 300 kişi açık olunca ilan veren kurum neden bu kadar süre beklemiş de biriktirmiş.Bu sayının manasını bilmiyorum ama birileri icin anlamı vardır belki.Ama ihtiyaç bir anda doğmaz.Yillik plan çerçevesinde olur.Peki bu kadar sayı birikene kadar MEB hiç plan yapmadı mı? Demek ki neymiş kurum ihtiyacı mevzusu fiyaskoymuş.Bakanlıkların habire söylediği biz ihtiyaçtan alıyoruz dedikleri şey aslında ağababalarının emriymiş