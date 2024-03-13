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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2024 11:34
Mehil muddeti

Mehil müddetinin hesabında 15 gün hesaplanırken tebliğ yapılan gün mehil müddetinin hesabında dikkate alınmaz.Örneğin tebliğ ayın 1 inde yapılmış ise 15 günlük süre ayın 2 inde başlar.

Mehil izni kullanan memur yeni atanmış olduğu kuruma 15. günü takip eden işgünü işe başlamak zorundadır.Yukarıda vermiş olduğumuz örneğe göre değerlendirme yapmak gerekirse ayın 1 inde atama emrini tebliğ alan memur ayın 2.sinden itibaren 15 gün sayacaktır.Memurun mehil süresi ayın 16 sında 15 günü doldurmaktadır.Bu memur en geç ayın 17 sinde atanmış olduğu yerde göreve başlamak zorundadır.


Armagan7
Aday Memur
13 Mart 2024 11:36

Ben 28 subat cars ayrildim kagittada mesai bitimi yaziyo zaten aksama kadar surdu burdaki hesaba gore 15 mart son baslangic icin ama bir kac hastane aradim bana 14u son dediler annem yeni ameliyat oldu birakip gitmek isteniyorum acaba son gun 14 mu 15 mi

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