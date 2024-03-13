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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 11:47
tarim bakanligi son 2 3 yil icinde atanan var mi arsiv sorusturmasi ne kadar suruyor

Tarım bakanlığı arşiv araştırması daha önce sonuçlananlar kaç gün sürüyor


Ykemal28
13 Mart 2024 13:19

Merhaba kuzenim bir önceki alımda atandı geçen seneydi galiba 30. Gün tebligat geldi demişti


Ykemal28
13 Mart 2024 13:21

Bende bu alımda atandım Rizeye inşallah seçimden önce başlarız


seray çetin
Aday Memur
13 Mart 2024 13:46
net bı zaman soyleyen yok malesef bende bekliyorum biri beni 13. günde çağırdılar yazmisti

MEHMET ALİ Görüm
Aday Memur
13 Mart 2024 13:53

hangi aylarda

Ykemal28, 58 dk. önce

Merhaba kuzenim bir önceki alımda atandı geçen seneydi galiba 30. Gün tebligat geldi demişti


MEHMET ALİ Görüm
Aday Memur
13 Mart 2024 14:03

ne olarak atandın

seray çetin, 31 dk. önce
net bı zaman soyleyen yok malesef bende bekliyorum biri beni 13. günde çağırdılar yazmisti
Toplam 5 mesaj

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