İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 12:07
bir devlet memuru 2 defadan fazla istifa ederse hayatinda bir daha kpss puani ile yerlesse dahi bir

BİR DEVLET MEMURU 2 DEFADAN FAZLA İSTİFA EDERSE HAYATINDA BİR DAHA KPSS PUANI İLE YERLEŞSE DAHİ BİR KURUMA MEMUR OLAMAZ MI 3.İSTİFADAN SONRA

Çok Yazılan Konular

güvenlik soruşturması ne kadar sürüyortarim bakanligi arsiv arastirmasi ise cagirilan var mitarim bakanligi 2024 subat arsiv arastirmasitarim bakanligi destek temizlik personeli maasi ne kadartarim bakanligi son 2 3 yil icinde atanan var mi arsiv sorusturmasi ne kadar suruyorTarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sözlü mülakatıTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)tarım bakanlığı hizmet puanıMaaş Mutemedi Kefalaet Ücretlerin Geri Ödenmesisoru

Sözlük

deprem uygulaması 2 memurlar.net sözlük 6 Oruçluyken aşırı sinirli olan kişi 2 Facebook 4 dune:çöl gezegeni 2 6 33.emre.33 5 hititler 2 cep telefonu bağımlılığı 5 şu an çalan şarkı 5 sözlüğü protesto etmek 13

Son Haberler

Çiftçilere destek ödemesi cuma günü hesaplarda olacakMilli Eğitim Şürası Yönergesi yayımlandıDMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklamasıTBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildiMerkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?