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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mart 2024 12:21
Bir atanmışın yaşam döngüsü...

Tercih yaptın ve ...'a atandın.

Önce ailenin parasıyla eşyalı bir eve çıktın.

Malum maaşlar başladıktan 1 ay sonra yatıyor.

Diyelim Kyk kredi borcun var ve maaşın hacizli.

Bu durumda haczi kaldırmak için hacizli faizi ödemen gerek.

Diyelim borcun yok devam edelim öyleyse.

Çıktın eve,ailen 1 hafta kaldı evini dizdi ve geri kendi evlerine

gittiler ve sen yalnız kaldın.Ev-iş arasında hayat döngüsüne girdin.

Gündüz işten bunaldın akşam çıkacak yer arıyorsun 1 çıktın 2 çıktın caddeye...

Sonra zamanla rutin haline geldi ve 4 ay sonra ya hep aynı şeyler bunaldım artık demeye başladın.

Hobi aradın.Önce puzzle aldın 10.000 parça.Olmadı tamamlayamadın.İş arkadaşınla aktivite düşündün.

baktın dili sivri ama mecburen buna katlanmak zorundasın.Çünkü başka kimse yok.Kaldığın apartman zaten ölü ruhlar ormanı gibi.Binadaki tek ses karşı ıssız araziden gelen köpek sesleri.Aynı iş aynı ev,bu sefer

meşhur yemekçilere gittin.Tek aktiviten o olmaya başladı.Hayat döngün Ev-iş-yemekçiler arasında üçlüye döndü.

Sonra 2.maaşta internetli Tv aldın ve Net.fx. satın aldın izliyorsun.Tüm filmleri izledin ve bitti.Artık o da sarmıyordur.

Sonra bu da kesmedi 1 sene oldu ve artık ben bıktım,böyle hayat mı olur dedin ve artık o ili terk etmenin

zamanı çoktan gelmiştir senin için.Yeni tercihler için pusuya yatmışsındır.İlk tercihte ailenin yanına gitmek için gün

sayıyorsundur.Kamu spotu:Lütfen gideceğiniz ili araştırın.Bunları bilerek gidin.


mkarey10
Şef
13 Mart 2024 12:47

Memur için maaşlar 1 ay sonra yatmaz çalışmadan yatar. Ayın 15'inden sonra başlatılırsa diğer ayın 15 içinde çift maaş gibi yatar. KYK borcun olunca maaşın hacizli olmasını senden duyuyorum. Asırlardır ödemiyorsan onu bilemem tabi


Bozkurtbakışlı
Memur
13 Mart 2024 13:12
Külliyen hikaye! Atanayım, memur olayım diyen milyonlar var. Ancak birşey doğru. Çalışacağınız şehri/ilçeyi her neyse iyi düşünüp tercih edin. 3-5 ay sonra, sağınız - solunuz oynayıp, kadroları yakıp milleti uğraştırmayın. Zaten son zamanlarda bu kurum kurum gezme moda oldu! Devletin tokatı gelene kadar da üç-beş zibidi! kurum kurum gezip! Yatmaya yer arayacak.

Ryox
Şef
13 Mart 2024 13:12

Güzel bir bilgisayar al , oyun oyna her şeyi yap. Hatta ufaktan kripto para işini öğren.Sporda yap kesinlikle , spor mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Paranı iyice biriktirdin diyelim , al bir motor gez .


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
13 Mart 2024 13:18
Hangi şehirdesiniz hocam. Ben halihazırda üniversite okuduğum Eskişehir'deyim. Memur olduktan sonra illa arkadaşlarla aramız açılacak ama haftasonları sağa sola kaçacağız. Tavsiye olarak dil kurslarına, yüzme havuzlarına, spor tesislerine gidebilirsiniz. Hatta bulunduğunuz şehirde ikinci öğretim bir bölüm yazabilirsiniz.

SonsuzRuh
Şef
13 Mart 2024 13:32

Hacizli olursa para çekemezsin.Cezaya giren miktarı yatırman gerekir.Öğrenmiş oldun

mkarey10, 2 saat önce

Memur için maaşlar 1 ay sonra yatmaz çalışmadan yatar. Ayın 15'inden sonra başlatılırsa diğer ayın 15 içinde çift maaş gibi yatar. KYK borcun olunca maaşın hacizli olmasını senden duyuyorum. Asırlardır ödemiyorsan onu bilemem tabi

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