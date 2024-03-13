Bir atanmışın yaşam döngüsü...

Tercih yaptın ve ...'a atandın.

Önce ailenin parasıyla eşyalı bir eve çıktın.

Malum maaşlar başladıktan 1 ay sonra yatıyor.

Diyelim Kyk kredi borcun var ve maaşın hacizli.

Bu durumda haczi kaldırmak için hacizli faizi ödemen gerek.

Diyelim borcun yok devam edelim öyleyse.

Çıktın eve,ailen 1 hafta kaldı evini dizdi ve geri kendi evlerine

gittiler ve sen yalnız kaldın.Ev-iş arasında hayat döngüsüne girdin.

Gündüz işten bunaldın akşam çıkacak yer arıyorsun 1 çıktın 2 çıktın caddeye...

Sonra zamanla rutin haline geldi ve 4 ay sonra ya hep aynı şeyler bunaldım artık demeye başladın.

Hobi aradın.Önce puzzle aldın 10.000 parça.Olmadı tamamlayamadın.İş arkadaşınla aktivite düşündün.

baktın dili sivri ama mecburen buna katlanmak zorundasın.Çünkü başka kimse yok.Kaldığın apartman zaten ölü ruhlar ormanı gibi.Binadaki tek ses karşı ıssız araziden gelen köpek sesleri.Aynı iş aynı ev,bu sefer

meşhur yemekçilere gittin.Tek aktiviten o olmaya başladı.Hayat döngün Ev-iş-yemekçiler arasında üçlüye döndü.

Sonra 2.maaşta internetli Tv aldın ve Net.fx. satın aldın izliyorsun.Tüm filmleri izledin ve bitti.Artık o da sarmıyordur.

Sonra bu da kesmedi 1 sene oldu ve artık ben bıktım,böyle hayat mı olur dedin ve artık o ili terk etmenin

zamanı çoktan gelmiştir senin için.Yeni tercihler için pusuya yatmışsındır.İlk tercihte ailenin yanına gitmek için gün

sayıyorsundur.Kamu spotu:Lütfen gideceğiniz ili araştırın.Bunları bilerek gidin.