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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Mart 2024 13:06
657 den 399'a geçişte istifa dilekçesi nasıl olmalı

arkadaslar selamlar.

son atama ile bir kit kurumuna atandim aktif olarak sgkda gorevliyim.

usulune uygun sekilde istifa vermem gerekiyor is basi yapabilmem icin.

bu konuda deneyimli olanlar var ise dilekce ornegi hakkinda bana yardimci olabilir misiniz?

tesekkurler.


mozanptc
Aday Memur
13 Mart 2024 14:23

Merhaba;

Çalışmış olduğun kurumun insan kaynaklarına istifa dilekçesi verceksiniz.sgk işten ayrılış koduda 03 yani istifa kodu olmalı . istifa dilekçesinede şu atama ile şu kuruma yerleştiğimden istifamı onayınıza sunuyoruym şeklinde sade bir dilekçe verebilirisiniz.

İstifa onaylanma sürecide bir haftayı buluyor aşşağı yukarı sgk dan çıkışınız yapıldıktan sonrada diğer kurumda başlayabilirisniz.

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