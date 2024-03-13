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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Mart 2024 13:06
657 den 399a geciste istifa dilekcesi nasil olmali

arkadaslar selamlar.

son atama ile bir kit kurumuna atandim aktif olarak sgkda gorevliyim.

usulune uygun sekilde istifa vermem gerekiyor is basi yapabilmem icin.

bu konuda deneyimli olanlar var ise dilekce ornegi hakkinda bana yardimci olabilir misiniz?

tesekkurler.

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