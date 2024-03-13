Telefon Hakkında acil yardım

Arkadaşlar şuan mevcutta ıphone 11 kullanmaktayım , 128 gb hafıza var ve hafıza yüzde 80 dolu , maddi ihtiyaçtan dolayı bu telefonu verip daha uygun düşük bir ıphone cihaz almam gerekiyor tüm uygulamaları ve mesajlarımı vs herşeyi olduğu gibi aktarabileceğim bir iki yıl işimi görecek ıphone marka telefon hangisini almalıyım , telefonlarla ilgili çok ilgim olmadığı için forumda yardımcı olacak arkadaş vardır belki .

Arkadaşlar şuan mevcutta ıphone 11 kullanmaktayım , 128 gb hafıza var ve hafıza yüzde 80 dolu , maddi ihtiyaçtan dolayı bu telefonu verip daha uygun düşük bir ıphone cihaz almam gerekiyor tüm uygulamaları ve mesajlarımı vs herşeyi olduğu gibi aktarabileceğim bir iki yıl işimi görecek ıphone marka telefon hangisini almalıyım , telefonlarla ilgili çok ilgim olmadığı için forumda yardımcı olacak arkadaş vardır belki .