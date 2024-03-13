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Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 13:43
Telefon Hakkında acil yardım
Arkadaşlar şuan mevcutta ıphone 11 kullanmaktayım , 128 gb hafıza var ve hafıza yüzde 80 dolu , maddi ihtiyaçtan dolayı bu telefonu verip daha uygun düşük bir ıphone cihaz almam gerekiyor tüm uygulamaları ve mesajlarımı vs herşeyi olduğu gibi aktarabileceğim bir iki yıl işimi görecek ıphone marka telefon hangisini almalıyım , telefonlarla ilgili çok ilgim olmadığı için forumda yardımcı olacak arkadaş vardır belki .

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