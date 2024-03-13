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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 13:47
Branştan çıkartılan emniyet personeli hakkında soruşturma mı açılacak

Branştan çıkartılan emniyet personeli hakkında soruşturma mı açılacak


Polis abi
Memur
13 Mart 2024 13:59

Bende çıkarıldım korumadan önce anlamadım 2 ay sonra adli geldi


Fbgsbsk
Şef
13 Mart 2024 14:07

Umarkm asılsız haberdir zira yazıklar olsun her türlü pisliklerşni temizletip sonra cıkarıp tepki alınca da fetoculerdi zaten imasında bulunmak varsa hakkımız helal degil. Dusunsenize bayram cicek ali Dündar murat yatarkakmaz ahmet ceylan hendek barıkatta sehadete varan devrelerim suan yasıyor olsalardı o emegin uzerine onlarda fetocu yok kart mart zart zurt iftiralarına ugrayacaktı. Sehitsen kurtuldun sehit olmadıysan adını boyle lekeleliyorlar işte yazıklar olsun insallah asılsız haberdir gunlerdir ne huzur kaldı ne yasama hevesi içimize ettiler

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