Branştan çıkartılan personel hakkında soruşturma açılacak mı?

ağzına sağlık devrem ben de Tem şubeden çıkarıldım şimdi karakolda çalışıyorum 2016 öncesi olsun gerek Darbe süreci sonrası olsun her türlü cefayı çeken biz olduk bizimle işleri bitti hadi kadroya dediler. ama şuan Fetö bu teşkilatın içindeki aktif kendisine Menzil veya başka görünümler altında çok güzel renklendirme yaptı bu Garson SD kart muhabbeti de tamamen Fetö sulandırmasıdır teşkilatı birbirine düşürmek için Fetöculer tarafından yalan yanlış bilgilerle hazırlanmış bir tezgahtır

ağzına sağlık devrem ben de Tem şubeden çıkarıldım şimdi karakolda çalışıyorum 2016 öncesi olsun gerek Darbe süreci sonrası olsun her türlü cefayı çeken biz olduk bizimle işleri bitti hadi kadroya dediler. ama şuan Fetö bu teşkilatın içindeki aktif kendisine Menzil veya başka görünümler altında çok güzel renklendirme yaptı bu Garson SD kart muhabbeti de tamamen Fetö sulandırmasıdır teşkilatı birbirine düşürmek için Fetöculer tarafından yalan yanlış bilgilerle hazırlanmış bir tezgahtır