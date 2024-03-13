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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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13 Mart 2024 13:47
Branştan çıkartılan personel hakkında soruşturma açılacak mı?

Branştan çıkartılan emniyet personeli hakkında soruşturma mı açılacak


Polis abi
Memur
13 Mart 2024 13:59

Bende çıkarıldım korumadan önce anlamadım 2 ay sonra adli geldi


Fbgsbsk
Şef
13 Mart 2024 14:07

Umarkm asılsız haberdir zira yazıklar olsun her türlü pisliklerşni temizletip sonra cıkarıp tepki alınca da fetoculerdi zaten imasında bulunmak varsa hakkımız helal degil. Dusunsenize bayram cicek ali Dündar murat yatarkakmaz ahmet ceylan hendek barıkatta sehadete varan devrelerim suan yasıyor olsalardı o emegin uzerine onlarda fetocu yok kart mart zart zurt iftiralarına ugrayacaktı. Sehitsen kurtuldun sehit olmadıysan adını boyle lekeleliyorlar işte yazıklar olsun insallah asılsız haberdir gunlerdir ne huzur kaldı ne yasama hevesi içimize ettiler


AlperTungacı
Aday Memur
13 Mart 2024 15:04
soruşturma mı açıldı
Fbgsbsk, Dün

Umarkm asılsız haberdir zira yazıklar olsun her türlü pisliklerşni temizletip sonra cıkarıp tepki alınca da fetoculerdi zaten imasında bulunmak varsa hakkımız helal degil. Dusunsenize bayram cicek ali Dündar murat yatarkakmaz ahmet ceylan hendek barıkatta sehadete varan devrelerim suan yasıyor olsalardı o emegin uzerine onlarda fetocu yok kart mart zart zurt iftiralarına ugrayacaktı. Sehitsen kurtuldun sehit olmadıysan adını boyle lekeleliyorlar işte yazıklar olsun insallah asılsız haberdir gunlerdir ne huzur kaldı ne yasama hevesi içimize ettiler


maserati0224
13 Mart 2024 15:10
ağzına sağlık devrem ben de Tem şubeden çıkarıldım şimdi karakolda çalışıyorum 2016 öncesi olsun gerek Darbe süreci sonrası olsun her türlü cefayı çeken biz olduk bizimle işleri bitti hadi kadroya dediler. ama şuan Fetö bu teşkilatın içindeki aktif kendisine Menzil veya başka görünümler altında çok güzel renklendirme yaptı bu Garson SD kart muhabbeti de tamamen Fetö sulandırmasıdır teşkilatı birbirine düşürmek için Fetöculer tarafından yalan yanlış bilgilerle hazırlanmış bir tezgahtır
Fbgsbsk, Dün

Umarkm asılsız haberdir zira yazıklar olsun her türlü pisliklerşni temizletip sonra cıkarıp tepki alınca da fetoculerdi zaten imasında bulunmak varsa hakkımız helal degil. Dusunsenize bayram cicek ali Dündar murat yatarkakmaz ahmet ceylan hendek barıkatta sehadete varan devrelerim suan yasıyor olsalardı o emegin uzerine onlarda fetocu yok kart mart zart zurt iftiralarına ugrayacaktı. Sehitsen kurtuldun sehit olmadıysan adını boyle lekeleliyorlar işte yazıklar olsun insallah asılsız haberdir gunlerdir ne huzur kaldı ne yasama hevesi içimize ettiler


mlezosto
Aday Memur
13 Mart 2024 15:13
karakolda çalışmak neden zoruna gidiyor. beyimiz karakolu beğenmiyor mu yoksa
maserati0224, Dün
ağzına sağlık devrem ben de Tem şubeden çıkarıldım şimdi karakolda çalışıyorum 2016 öncesi olsun gerek Darbe süreci sonrası olsun her türlü cefayı çeken biz olduk bizimle işleri bitti hadi kadroya dediler. ama şuan Fetö bu teşkilatın içindeki aktif kendisine Menzil veya başka görünümler altında çok güzel renklendirme yaptı bu Garson SD kart muhabbeti de tamamen Fetö sulandırmasıdır teşkilatı birbirine düşürmek için Fetöculer tarafından yalan yanlış bilgilerle hazırlanmış bir tezgahtır

maserati0224
13 Mart 2024 15:16
ben eski karakolcuyum ekipcilik yaptım hassas asayiş araştırma İstanbul Şırnak vs vs daha sayayım mı... öyle kalıp yorum yapma haddini bil burda karakolu ekibi kadroyu kötüleyen bir söz yazmış mıyım terbiyesiz adam biraz dengeli düşün öyle cevap ver
mlezosto, Dün
karakolda çalışmak neden zoruna gidiyor. beyimiz karakolu beğenmiyor mu yoksa

mlezosto
Aday Memur
13 Mart 2024 15:18
hadi canım hadii karakola sürülmüşte vah vah temde iken böyük polismiydin şimdi noldu ahahahaha. bide klasik cevapları yokmu bende karakolda çalıştıydımda shahahaha
maserati0224, Dün
ben eski karakolcuyum ekipcilik yaptım hassas asayiş araştırma İstanbul Şırnak vs vs daha sayayım mı... öyle kalıp yorum yapma haddini bil burda karakolu ekibi kadroyu kötüleyen bir söz yazmış mıyım terbiyesiz adam biraz dengeli düşün öyle cevap ver

mlezosto
Aday Memur
13 Mart 2024 15:20
neymiş fetö teşkilatta yapılanıyormuşta falanda filan koskoca temde çLışırken üstlerine rapor sunsana hem fetö yapılnmış diyon hem temdesin nasıl oluyor iş herkes şubede falan fetöcü bi sen kahramansın değilmi
maserati0224, Dün
ben eski karakolcuyum ekipcilik yaptım hassas asayiş araştırma İstanbul Şırnak vs vs daha sayayım mı... öyle kalıp yorum yapma haddini bil burda karakolu ekibi kadroyu kötüleyen bir söz yazmış mıyım terbiyesiz adam biraz dengeli düşün öyle cevap ver

maserati0224
13 Mart 2024 15:23
Senin gibi beyin yoksunlarına cevap bile vermek israf aslında biliyor musun... neyin kafasını yaşıyorsun çok merak ediyorum.. Burda bana istediğin kadar imalı cevap yaz ben de sana bin defa cevap yazayım kibirli düşünce sarmalınla cevap vermek için çabala istersen cımbızla kelime seçip cevap yaz giren girdikten sonra yaygara yapmanın anlamı yok. bu süreçle ilgili devam edecek mevzuyla ilgili bildiğim şeylerin çeyreğini bilsen uykuların kaçar boğazındaki tükürüğün kurur senin bu sana son cevabım... sabaha kadar mele dur şimdi
mlezosto, 12 saat önce
hadi canım hadii karakola sürülmüşte vah vah temde iken böyük polismiydin şimdi noldu ahahahaha. bide klasik cevapları yokmu bende karakolda çalıştıydımda shahahaha

mlezosto
Aday Memur
13 Mart 2024 15:25
teşkilatta fetö yapılanması var deyip üstlerine bildirmiyorsan bilmen lazım suçtur. temde çalıştırosan bilmen lazım silahlı terör örgütüne destek vermek suçtur ve sen oturdun izledin :)
maserati0224, 12 saat önce
Senin gibi beyin yoksunlarına cevap bile vermek israf aslında biliyor musun... neyin kafasını yaşıyorsun çok merak ediyorum.. Burda bana istediğin kadar imalı cevap yaz ben de sana bin defa cevap yazayım kibirli düşünce sarmalınla cevap vermek için çabala istersen cımbızla kelime seçip cevap yaz giren girdikten sonra yaygara yapmanın anlamı yok. bu süreçle ilgili devam edecek mevzuyla ilgili bildiğim şeylerin çeyreğini bilsen uykuların kaçar boğazındaki tükürüğün kurur senin bu sana son cevabım... sabaha kadar mele dur şimdi

Policeofficerr
Aday Memur
13 Mart 2024 15:57

Arkadaşlar birbirimize düşmeyelim birbirimize yardımcı olmak bilgi almak için konu açıldı hakkında adli veya idari soruşturma açılan oldumu özelden yazabilir


Eno2016
13 Mart 2024 16:43
Ben de çıkarıldım şubeden Ankara ve bulunduğum İl ön büroya sordum adli soruşturma yok şuan için hakkımda

Gururu65
Genel Müdür
13 Mart 2024 16:58

Acele etmeyin arkadaşlar, bu sekilde sorgusuz sualsiz şubeden çıkartılıyorsanız bunun adı tedbirdir.Ilerleyen zamanlarda kokusu çıkacaktır.Kimse de şu veya bu sebepten.çıkarıldın diyede bilgi vermez.Bu soruşturmalara bakan Terör şubedeki kankalarıniz dahi şimdi sizinle muhattap olup bilgi vermeyecektir buna emin olun.


Milanoo
Aday Memur
13 Mart 2024 17:12

Bence çoktan açıldı sadece sureç geriden geliyor


Fbgsbsk
Şef
13 Mart 2024 17:13

Gercekten su zor zmaanda boyle uslubu kendinize yakıstıryprsanız igrencsiniz. Cogumuz xaten kadrodan girişliydik hayır pohe veya teme vs ben girmesem oburu girecek o yapmasa ben yapacam neymiş kadroya sürülmüş kimse kadro kotu demiyor kadro sana göre cok iyidir ama benm için veya onun için poh veya tem gonul işiydi. O pohe girmesin bu girmesin sen girme kim girecek illa biri yapacak bu işi her girene laf edecekseniz kapatsınlr ozamanpohu temi vs komple size göre. Zaten cıkarılanların cogu kadrodan pohe teme girmiş kişiler. Yabi insanı sevdikleri branstan edeceklerse kapatsınlar kmseyi almasınlar madem sz de haklısınız . Ne güzek senelrrce kullan sonra bir iftira bul et sevdigi işten. Gozunuzde büyütmeyin okadr temde pohte kadro kadar yogun ve zordu evet ama cok yüksek gordugumuzu veya soyutladıgımızı dusunuyprsanız kurslar acılırken sen de basvursaydın bu sefer kadrodaki kankaların sana da böylr soyletdi demek. Mesele kadroya aktarılmak degil sevdigimiz branstan etmeleri. Gonulden iatemeseydik zaten kadroda devam ederdim birgün elimden alacaklarını ne bilelim. Yanlıs

mlezosto, Dün
karakolda çalışmak neden zoruna gidiyor. beyimiz karakolu beğenmiyor mu yoksa

Osmndkc
Aday Memur
13 Mart 2024 17:13
Doğru Sölüyosun
mlezosto, 12 saat önce
teşkilatta fetö yapılanması var deyip üstlerine bildirmiyorsan bilmen lazım suçtur. temde çalıştırosan bilmen lazım silahlı terör örgütüne destek vermek suçtur ve sen oturdun izledin :)

Fbgsbsk
Şef
13 Mart 2024 17:25

Sahiden senin polis avcısı bir kadın oldugunu dusunuyorum bir erkek hele polis biri böyle cahikce yorum yapamaz ya adam diyor ki kesin böyle bir durum vardır diyor. Meslegin içindeyken zaten bunu nerden bilebilirsin simdi cıakrılsnların ardından sd kart cat cut muhabbeti yapılmıs oda ona istinaden kesin böyle menzil vs durumu vardır sürecte menzil güzellemeleri yapılıyor dogru yakında oda patlak verir sonra birileri cıkar kandırıldık der. O menzller için yine pohleri cagırı temizletirler aynı darbe zamanı ve hebdek zmaanı yaptıkları gibi. Bu pohlere menzlcileri temizlettikten sonra yine pohleri bunlar menzilcidir diye menzil opr gorev yapan pohleri atarlar once kandırıldık de sonra temizlet ve at.bak bu yorumda bir varsayım anladın mı. Yok madem oyleymiş niye rapor sunmadın vs diyosun da suan kadroda cok hakarı yeniyormjs hadi bir cesaret gösterip bas kaldırsana? Karşındakinden bunu istiyorsun da kendi sorunlarınızla ilgili nasıl bir tavır sergiliyorsun?

mlezosto, 12 saat önce
neymiş fetö teşkilatta yapılanıyormuşta falanda filan koskoca temde çLışırken üstlerine rapor sunsana hem fetö yapılnmış diyon hem temdesin nasıl oluyor iş herkes şubede falan fetöcü bi sen kahramansın değilmi

Fbgsbsk
Şef
13 Mart 2024 17:39

ABİ sana mesaj atmıstım bi bakar mısın

Gururu65, 10 saat önce

Acele etmeyin arkadaşlar, bu sekilde sorgusuz sualsiz şubeden çıkartılıyorsanız bunun adı tedbirdir.Ilerleyen zamanlarda kokusu çıkacaktır.Kimse de şu veya bu sebepten.çıkarıldın diyede bilgi vermez.Bu soruşturmalara bakan Terör şubedeki kankalarıniz dahi şimdi sizinle muhattap olup bilgi vermeyecektir buna emin olun.


mlezosto
Aday Memur
13 Mart 2024 17:55
şubede çalışıp böyük polisiz deyip kasılanlara ders olsun bunlar. sonra sürülünce karı gibi ağlamayla olmaz o işler. şubedeyken biz temiziz diğerleri hep fetöcü diye bakarlardı yalan mı
Fbgsbsk, 10 saat önce

Sahiden senin polis avcısı bir kadın oldugunu dusunuyorum bir erkek hele polis biri böyle cahikce yorum yapamaz ya adam diyor ki kesin böyle bir durum vardır diyor. Meslegin içindeyken zaten bunu nerden bilebilirsin simdi cıakrılsnların ardından sd kart cat cut muhabbeti yapılmıs oda ona istinaden kesin böyle menzil vs durumu vardır sürecte menzil güzellemeleri yapılıyor dogru yakında oda patlak verir sonra birileri cıkar kandırıldık der. O menzller için yine pohleri cagırı temizletirler aynı darbe zamanı ve hebdek zmaanı yaptıkları gibi. Bu pohlere menzlcileri temizlettikten sonra yine pohleri bunlar menzilcidir diye menzil opr gorev yapan pohleri atarlar once kandırıldık de sonra temizlet ve at.bak bu yorumda bir varsayım anladın mı. Yok madem oyleymiş niye rapor sunmadın vs diyosun da suan kadroda cok hakarı yeniyormjs hadi bir cesaret gösterip bas kaldırsana? Karşındakinden bunu istiyorsun da kendi sorunlarınızla ilgili nasıl bir tavır sergiliyorsun?


Gururu65
Genel Müdür
13 Mart 2024 18:06

Aynen doğrusun kardeş.Bu gibi şubelerde çalışan arkadaşların hepsi vatansever, digerleri Fetöcü...

mlezosto, 9 saat önce
şubede çalışıp böyük polisiz deyip kasılanlara ders olsun bunlar. sonra sürülünce karı gibi ağlamayla olmaz o işler. şubedeyken biz temiziz diğerleri hep fetöcü diye bakarlardı yalan mı
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