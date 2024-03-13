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Editörler : oto-danisman-expert


13 Mart 2024 13:48
Psikiyatri sorunu

Herkese iyi günler. 2016 senesinde dikkat dağınıklığım olduğu gerekçesiyle ailem tarafından psikiyatri klinigine götürüldüm ve bana 3 defa olmak üzere kırmızı reçeteli ilaç yazmış kullandığımı bile hatırlamıyorum, bunun msü sağlık kontrolünden gecmemde bir sıkıntısı olur mu ? Yaklaşık 9 sene olacak.

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