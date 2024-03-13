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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 14:12
İpka merkez talebi

Sa devrelerim geçen sene ipka vermedim şuan 4. İpkam oldu ama 2. Bölge atama sonucum ipka merkez talebi şeklinde geldi bu sene de ipka vermedim yine aynı şey olurmu 7 yıldır burdayım bu sene şarka gitmek istiyorum acaba dilekçe mi yazsam genel müdürlüğe


Üyelik0606
Aday Memur
13 Mart 2024 15:43

Dilekçe versende farketmez diyor bazı arkadaşlar


Kyocer
Aday Memur
13 Mart 2024 16:12

Ben de bu sene gıtmek istiyorum her sene hazırlık geliyor bıktım

Toplam 2 mesaj

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