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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


13 Mart 2024 15:25
Kamudan Üniversiteye Dr Öğretim Üyesi olarak geçiş

Merhabalar,

Kamuda Mühendisim. Doktor Öğretim üyesi olarak Üniversiteye geçiş şarları hakkında bilgi alabilirmiyim. Biraz baktım fakat tam olarak cevap bulamadığım için yazıyorum.

Doktora yapıyorum.

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