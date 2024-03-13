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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 16:21
Müdürün Soruşturmayı Haber Vermemesi Hakkında

Bir okulda müdür bir öğretmene soruşturma açıyor. Öğretmenin hiçbir şeyden haberi yok. Başka bir okulun müdürü yarın ifadenizi vermek üzere o okula davet ediyor. Hiçbir iletişim kurmadan bu normal mi? Bir yazı tebliğ etmeden ön savunma almadan olabilir mi böyle bir şey ne yapmak gerekir? O okulun müdürü belli bir süre vermek zorunda değil mi?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
13 Mart 2024 16:32

Bir müdür kendisinin çözebileceği bir konuyu soruşturma için Milli Eğitim'e yazmaz.

Oluşan sorunlarla ilgili konuşulmuştur ama öğretmen çözüme yanaşmak, hatalıysa özür dilemek, haklıysa haklılığını anlatmak yerine "kim nereye isterse şikayet etsin" gibi cümleler kurduysa müdür milli eğitime yazar. Öğretmenle iletişimden ümidini kesmiş olabilir.

Konu ciddi de olabilir, müdürün aslında kapatabileceği birşey de olabilir.Müdür olayın dışındaysa kendisine bulaşmasın diye tedbir amaçlı da soruşturma istemiş olabilir. Öğretmenin sorunlar karşısında tutumundan bıkmış da olabilir.

Soruşturmayı isteyen müdür değildir bence, cimer vs. bir yerden gelen elle tutulur konuları içeren bir mevzudur ve ilçe milli eğitim başlatmıştır.


aliizm1
Genel Müdür
13 Mart 2024 16:53

Anladım sayın hocam çok ama çok teşekkür ederim &#9786;&#65039;

Sevdim-Seni, 11 saat önce

Bir müdür kendisinin çözebileceği bir konuyu soruşturma için Milli Eğitim'e yazmaz.

Oluşan sorunlarla ilgili konuşulmuştur ama öğretmen çözüme yanaşmak, hatalıysa özür dilemek, haklıysa haklılığını anlatmak yerine "kim nereye isterse şikayet etsin" gibi cümleler kurduysa müdür milli eğitime yazar. Öğretmenle iletişimden ümidini kesmiş olabilir.

Konu ciddi de olabilir, müdürün aslında kapatabileceği birşey de olabilir.Müdür olayın dışındaysa kendisine bulaşmasın diye tedbir amaçlı da soruşturma istemiş olabilir. Öğretmenin sorunlar karşısında tutumundan bıkmış da olabilir.

Soruşturmayı isteyen müdür değildir bence, cimer vs. bir yerden gelen elle tutulur konuları içeren bir mevzudur ve ilçe milli eğitim başlatmıştır.

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