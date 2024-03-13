Müdürün Soruşturmayı Haber Vermemesi Hakkında

Bir müdür kendisinin çözebileceği bir konuyu soruşturma için Milli Eğitim'e yazmaz.

Oluşan sorunlarla ilgili konuşulmuştur ama öğretmen çözüme yanaşmak, hatalıysa özür dilemek, haklıysa haklılığını anlatmak yerine "kim nereye isterse şikayet etsin" gibi cümleler kurduysa müdür milli eğitime yazar. Öğretmenle iletişimden ümidini kesmiş olabilir.

Konu ciddi de olabilir, müdürün aslında kapatabileceği birşey de olabilir.Müdür olayın dışındaysa kendisine bulaşmasın diye tedbir amaçlı da soruşturma istemiş olabilir. Öğretmenin sorunlar karşısında tutumundan bıkmış da olabilir.

Soruşturmayı isteyen müdür değildir bence, cimer vs. bir yerden gelen elle tutulur konuları içeren bir mevzudur ve ilçe milli eğitim başlatmıştır.