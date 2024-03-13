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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2024 17:38
Sağlık Bakanlığı Arama Diploma Tescili

Ben son atamada hemşire olarak atandım fakat 1 ay önce mezun oldum okuldan ve diplomam hazır değil. SB tarafından arandım ve diploma tescilimin olmadığını söylediler. Okul ile görüştüm, diplomamın yeni hazırlandığını, tamamlanmasının birkaç ay olabileceğini söylediler. Diploma tescilinin olması işe başlama konusunda herhangi bir sorun oluşturur mu bana? SB ilgili birimi kaç defa aramama rağmen telefona çıkan olmadı.


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
13 Mart 2024 18:14
ben 2024 4 tarım bakanlığı ataması için mezuniyet belgesini noterde 350 400 gibi bir ücrete aslı gibidir yapıp verdim. böyle yapınca sorun olmadı.

Die4Freedom
Aday Memur
13 Mart 2024 18:25

Merhaba. Ben 2020'de atanmıştım, atandığımda diplomam tescil olmamıştı. Bakanlık aramamıştı beni.

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