Sağlık Bakanlığı Arama Diploma Tescili

ben 2024 4 tarım bakanlığı ataması için mezuniyet belgesini noterde 350 400 gibi bir ücrete aslı gibidir yapıp verdim. böyle yapınca sorun olmadı.

ben 2024 4 tarım bakanlığı ataması için mezuniyet belgesini noterde 350 400 gibi bir ücrete aslı gibidir yapıp verdim. böyle yapınca sorun olmadı.