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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 18:18
Genel atama ipka sonuçları ne zaman belli olur
geçen sene ne zaman belli olmuştu

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Mart 2024 19:31
nereden öğreniliyor sonuç

Fatih253
Aday Memur
13 Mart 2024 20:31

Atama sonuçları ile beraber açıklanıyor yani muhtemelen mayıs sonu haziran başı gibi


45Lik Colt
Aday Memur
13 Mart 2024 21:46

Tayinler açıklanınca sonuç açıklama ekranında ya atandığın il yazar ya da ipkan kabul olduysa İPKA diye yazar.


Aynasız3434
Aday Memur
13 Mart 2024 22:58
e devletten
Gebeskaplumbagaa, 8 saat önce
nereden öğreniliyor sonuç

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Mart 2024 22:59
boş yapma, bulunduğum il merkezi geçtiğimiz sene tercihlerden 1 ay sonra ipkaların olumlu veya olumsuz neticesini bildirmişti
Aynasız3434, 4 saat önce
e devletten
Toplam 5 mesaj

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