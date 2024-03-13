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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 18:28
yıllık izin kullanımı
Okul müdürüne geçmişe yönelik yıllık izin verilebilir mi? Örnek: 5-6 Temmuz 2023 tarihlerinde okula gelmiyor. Bu durum şikayet konusu olduktan sonra 5-6/07/2023 tarihlerindeki izin için 17/08/2023 tarihinde onay verilmiş. Bu durum hakkındaki yorumlarını bekliyorum arkadaşlar.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Mart 2024 20:28

İznin ne zaman kullanılacağı memurun isteği ve amirin onayına bağlıdır. Amir imzalayıp onay verdiğine göre sorun olmaz. ?Şifahi olarak izin verdim, onayı sonra imzaladım? der.


Ybyy
Aday Memur
13 Mart 2024 22:20
okul müdürü yerine vekalet bırakmak şartıyla izin alması gerekmiyor mu?
YUSUF YILDIRIM, 7 saat önce

İznin ne zaman kullanılacağı memurun isteği ve amirin onayına bağlıdır. Amir imzalayıp onay verdiğine göre sorun olmaz. ?Şifahi olarak izin verdim, onayı sonra imzaladım? der.


bahçesaray
Aday Memur
14 Mart 2024 00:01
onay + vekalet önceden olur.

Ybyy
Aday Memur
14 Mart 2024 00:02
sonrasında olursa ne olur değerli hocam?
bahçesaray, 3 saat önce
onay + vekalet önceden olur.

bahçesaray
Aday Memur
14 Mart 2024 00:33
uyarı cezası olabilir,
Ybyy, 3 saat önce
sonrasında olursa ne olur değerli hocam?

Memleketinogretmeni
Şef
14 Mart 2024 00:39

O tarihte izinsiz olarak okuldan ayrılmış.Şikayet konusu olunca durumu amirine açıklamış olacak ki amiri izini imzalamış.Amirin bilgisi onayi var.Olay kapanmış.Kaldi ki kimler ise kaç gün gitmiyor bişey olmuyor hocam boşver öyle bir devire denk geldik işte


Ybyy
Aday Memur
14 Mart 2024 00:42
o tarihte okulda olmadığı hakkkında ben şikayet dilekçesi verdim. Balanlık müfettişlerinin geleceğini duyunca beyefendi böyle bir iş yapmış. :))
Memleketinogretmeni, 3 saat önce

O tarihte izinsiz olarak okuldan ayrılmış.Şikayet konusu olunca durumu amirine açıklamış olacak ki amiri izini imzalamış.Amirin bilgisi onayi var.Olay kapanmış.Kaldi ki kimler ise kaç gün gitmiyor bişey olmuyor hocam boşver öyle bir devire denk geldik işte


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Mart 2024 01:05

Amiri de eksiğini kapatmak için izni onaylamış. Müfettiş geldiğinde bilgim var unuttum dicek olay kapanacak. Sonra ki aşama da ne olacak mesele o

Ybyy, 3 saat önce
o tarihte okulda olmadığı hakkkında ben şikayet dilekçesi verdim. Balanlık müfettişlerinin geleceğini duyunca beyefendi böyle bir iş yapmış. :))

Ybyy
Aday Memur
14 Mart 2024 01:25
unuttum demesi için yazının iş milli eğitim müdürünün önüne vekallet bırakarak düşmesi gerekmez mi?
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Amiri de eksiğini kapatmak için izni onaylamış. Müfettiş geldiğinde bilgim var unuttum dicek olay kapanacak. Sonra ki aşama da ne olacak mesele o


Ybyy
Aday Memur
14 Mart 2024 01:35
ve izinli olduğunu iddia ettiği o tarihlerde bazı tutanaklarda imzası var. Olay Nasreddin hoca ve kedisi meselesine döndü. ''Şu havaya kaldırdığım kedi, gelse gelse iki okka gelir. Eğer elimdeki şey kediyse, ciğer nerede? Yok bu şey ciğerse, kedi nerede?''
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