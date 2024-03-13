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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Mart 2024 19:30
torpil

Türkiyede polislikte ve askeriyede yapılan torpiL hakkında ne düşünüyosunuz? sizce de Türkiyeliler için bu torpiller sınırları aşmıyo mu neden bi yere girmek için torpile ihtiyacımız var? :D piyade komando gibi branşlara geleni geçeni alırlarken az kontejanlı branşlara neden sadece torpili olanlar girebiliyo genellikle? piyade komandonun canı değersiz mi?


emirxz
Aday Memur
13 Mart 2024 21:24
Sen ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi.

umudbey488
Aday Memur
13 Mart 2024 22:50
kafan mı güzel yoksa beyninin yüzde kaçini kullabarak yazdin buraya

ornetorenk
Şef
14 Mart 2024 08:46

Deniz Kuvvetlerinde torpido çok kullanılan bir mühimmat olup, hem suüstü unsurlarında hem de denizaltılarda kullanılabilmektedir. Boyutları biraz büyük bir mühimmat olduğu için piyade komando ve polis tarafından kullanılmasının biraz zor olacağını düşünüyorum. Yine de değerli zamanınızı ayırarak bizlere kendimizi ifade etme şansı tanıdığınız için çok teşekkürler sayın bigbear (!)

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