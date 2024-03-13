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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Mart 2024 19:30
türkiye ve torpido

türkiyede polislikte ve askeriyede yapılan torpidolar hakkında ne düşünüyosunuz? sizce de türkiyeliler için bu torpidolar sınırları aşmıyo mu neden bi yere girmek için torpidoya ihtiyacımız var? :D piyade komando gibi branşlara geleni geçeni alırlarken az kontejanlı branşlara neden sadece torpidosu olanlar girebiliyo genellikle? piyade komandonun canı değersiz mi?


emirxz
Aday Memur
13 Mart 2024 21:24
Sen ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi.

umudbey488
Aday Memur
13 Mart 2024 22:50
kafan mı güzel yoksa beyninin yüzde kaçini kullabarak yazdin buraya
Toplam 2 mesaj

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