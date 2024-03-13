Şırnak emniyet görevden uzaklaştırma

Arkadaşlar eleştiri veya yorum yapmadan sadece yardıma ihtiyacım var.Bir yıla yakındır açıktayim.Görev dışındaki basit bir adlı olay nedeniyle tutuklandım.bu süreçte eşimden ayrıldım, sağlığımı kaybettim.mahkemem sonuçlandı ve ceza almadım.Geçtigimiz 12.ayda dilekçe ver işleme koydurup göreve başlatacağız diye benle temasa geçip bir miktar para istendi.(Kurum içi veya dışından kim olduğunu bilmiyorum)Kurumumuz kutsal bir kurum,her hangi şahıs veya kurumumuzu suçlama değil amacım.bu konuları görüşmek istediğim rütbeli büyüklerim benle konuşmak istemedi.

Yardım almak istediğim konu mahkemem sonuclanmasina rağmen göreve başlamak için ne yapmam gerekiyor.avukat ile anlaşmam bitti maddi olarak durumum yok ve kendi imkanim ile nasıl yol izlemem gerekir?