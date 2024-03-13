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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 19:34
Şırnak emniyet görevden uzaklaştırma

Arkadaşlar eleştiri veya yorum yapmadan sadece yardıma ihtiyacım var.Bir yıla yakındır açıktayim.Görev dışındaki basit bir adlı olay nedeniyle tutuklandım.bu süreçte eşimden ayrıldım, sağlığımı kaybettim.mahkemem sonuçlandı ve ceza almadım.Geçtigimiz 12.ayda dilekçe ver işleme koydurup göreve başlatacağız diye benle temasa geçip bir miktar para istendi.(Kurum içi veya dışından kim olduğunu bilmiyorum)Kurumumuz kutsal bir kurum,her hangi şahıs veya kurumumuzu suçlama değil amacım.bu konuları görüşmek istediğim rütbeli büyüklerim benle konuşmak istemedi.

Yardım almak istediğim konu mahkemem sonuclanmasina rağmen göreve başlamak için ne yapmam gerekiyor.avukat ile anlaşmam bitti maddi olarak durumum yok ve kendi imkanim ile nasıl yol izlemem gerekir?


Erkanaydin73
13 Mart 2024 19:44

Ayrıca arkadaşlar uzaklaştırılmış bir personel olarak Allah korusun aynı olay başınıza geldiğinde hicbir arkadaşiniz sizi aramayacak selam vermeyecek aynı polis lojmanindaki meslektaşıniz yanınızdan geçerken görmezden gelecek.


altıntaşli
Şef
13 Mart 2024 19:52

Adli soruşturması olmayan uzaklaştırma işlemi en fazla 3 ay sürebilir. Personel şube beraat kararından sonra 3 ay içerisinde seni göreve başlatır.

Geçirmiş olduğun idari soruşturma ile ilgili ayrıca ceza gelirse idare mahkemesine başvur. Masumiyet karinesi gereği, adli konudan almış olduğun beraat kararı idari yönden ceza almamanı gerektirir.


Erkanaydin73
13 Mart 2024 19:57

Öncelikle teşekkür ederim.idari soruşturma için 4 ay önce ifade vermiştim.mahkemem de yaklaşık 1 ay önce sonuçlandı.

altıntaşli, 7 saat önce

Adli soruşturması olmayan uzaklaştırma işlemi en fazla 3 ay sürebilir. Personel şube beraat kararından sonra 3 ay içerisinde seni göreve başlatır.

Geçirmiş olduğun idari soruşturma ile ilgili ayrıca ceza gelirse idare mahkemesine başvur. Masumiyet karinesi gereği, adli konudan almış olduğun beraat kararı idari yönden ceza almamanı gerektirir.


police4949
Aday Memur
13 Mart 2024 20:12

Nasıl yani seni tekrar göreve başlatmak için senden para mı istediler? Eleştirme demişsin ama sen resmen başka bir suç daha işliyorsun.Bunu yetkili yerlere bildirmen gerekirdi


Erkanaydin73
13 Mart 2024 20:18

Kime nasıl guvenebilirimki? Mesaj attığım komiserlerimiz bile cevap vermedi telefonumu açmadı.

police4949, 7 saat önce

Nasıl yani seni tekrar göreve başlatmak için senden para mı istediler? Eleştirme demişsin ama sen resmen başka bir suç daha işliyorsun.Bunu yetkili yerlere bildirmen gerekirdi


Çakırbeyliii
Aday Memur
13 Mart 2024 22:27
na
Erkanaydin73, 7 saat önce

Kime nasıl guvenebilirimki? Mesaj attığım komiserlerimiz bile cevap vermedi telefonumu açmadı.

Toplam 6 mesaj

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