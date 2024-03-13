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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2024 21:04
Düzensizlik

Hastanedeki sürekli işçilerin birbirini savunması ve idarenin eski oldukları için onlardan yana olması durumunda neler yapılabilir kaos ve düzensizlik hakim kamu kaynakları boşa kullanılıyor

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