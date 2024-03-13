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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mart 2024 21:37
Memuriyetten Feragat Etmek!!! Acil Destek
Arkadaşlar merhaba. engelli olan bir arkadaşım 2024 engelli kamu personeli ataması ile bir kuruma kadrolu olarak atandı. Maalesef bir kaç gün önce kansere yakalandığını öğrendi. Atandığı kuruma gitme şansı yok feragat edecek. şuan kuruma hiçbir evrak teslimi yapmadı. Feragat ettiğine dair dilekçe mi yazmalı? İşleyiş ile ilgili aydınlatır mısınız lütfen?. ceza alır mı? Vs vs destek olursanız memnun olurum. Teşekkürler.

trsalgado
Daire Başkanı
13 Mart 2024 22:27

evraklarını teslim edip görevine başlasın daha sonra sağlık mazereti tayin olabilir yada heyet raporu ile tedavisine devam edebilir

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