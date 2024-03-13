Memuriyetten Feragat Etmek!!! Acil destek lütfen

Arkadaşlar merhaba. engelli olan bir arkadaşım 2024 engelli kamu personeli ataması ile bir kuruma kadrolu olarak atandı. Maalesef bir kaç gün önce kansere yakalandığını öğrendi. Atandığı kuruma gitme şansı yok feragat edecek. şuan kuruma hiçbir evrak teslimi yapmadı. Feragat ettiğine dair dilekçe mi yazmalı? İşleyiş ile ilgili aydınlatır mısınız lütfen?. ceza alır mı? Vs vs destek olursanız memnun olurum. Teşekkürler.

Arkadaşlar merhaba. engelli olan bir arkadaşım 2024 engelli kamu personeli ataması ile bir kuruma kadrolu olarak atandı. Maalesef bir kaç gün önce kansere yakalandığını öğrendi. Atandığı kuruma gitme şansı yok feragat edecek. şuan kuruma hiçbir evrak teslimi yapmadı. Feragat ettiğine dair dilekçe mi yazmalı? İşleyiş ile ilgili aydınlatır mısınız lütfen?. ceza alır mı? Vs vs destek olursanız memnun olurum. Teşekkürler.