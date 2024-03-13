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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


13 Mart 2024 21:39
Memuriyetten Feragat etmek!!!
Arkadaşlar merhaba. engelli olan bir arkadaşım 2024 engelli kamu personeli ataması ile bir kuruma kadrolu olarak atandı. Maalesef bir kaç gün önce kansere yakalandığını öğrendi. Atandığı kuruma gitme şansı yok feragat edecek. şuan kuruma hiçbir evrak teslimi yapmadı. Feragat ettiğine dair dilekçe mi yazmalı? İşleyiş ile ilgili aydınlatır mısınız lütfen?. ceza alır mı? Vs vs destek olursanız memnun olurum. Teşekkürler.

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